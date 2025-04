Hamburg-Billstedt: Messerangriff an Bushaltestelle Stand: 13.04.2025 11:50 Uhr In Billstedt hat ein Unbekannter eine Rollstuhlfahrerin mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Vorausgegangen war laut Polizei eine Auseinandersetzung in einem Bus.

Der Bus war gegen 20.30 Uhr in Richtung Billstedt unterwegs. In dem Bus der Linie 23 belästigte ein Mann wiederholt andere Fahrgäste, die sich daraufhin bei der Busfahrerin beschwerten. An der Haltestelle Schiffbeker Höhe forderte sie den Störer daher auf, den Bus zu verlassen. Dabei kam es auch zu einer Rangelei mit mehreren Fahrgästen, die den Mann vor die Tür setzten.

Täter sticht auf Unbeteiligte ein

Auch die 30 Jahre alte Rollstuhlfahrerin und ein 60 Jahre alter Mann verließen den Bus. Der Randalierer soll noch gegen den Bus geschlagen haben, dann richtete sich seine Wut plötzlich gegen die beiden Unbeteiligten. Er stach auf die Rollstuhlfahrerin und den Mann ein und flüchtete. Laut Polizei wurden beide schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Die Fahndung nach dem Messerstecher blieb bislang erfolglos, jetzt sollen Bilder von Überwachungskameras ausgewertet werden.

