Hamburg: "Aktionswoche Alkohol - weniger ist besser!" startet Stand: 09.06.2024 09:57 Uhr Fast jeder sechste Mensch in Hamburg trinkt mehr Alkohol, als der Körper vertragen kann. Die "Aktionswoche Alkohol" will bundesweit auf das Thema aufmerksam machen und richtet sich an alle Menschen, die Alkohol trinken.

Die Landesstelle für Suchtfragen geht davon aus, dass in Hamburg mehr als 230.000 Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Konsum gesundheitliche Folgen riskieren. Zum Start der Aktionswoche am Sonntag werden ab 12 Uhr Live-Musik und Longdrinks im Jupiter an der Mönckebergstraße geboten. Die Getränke seien natürlich alkoholfrei, sagt Sarah Kessler von der Landesstelle für Suchtfragen. "Wir wollen damit aber zeigen: Man hat immer die Wahl, ob man Alkohol trinkt oder nicht, auch wenn man sich mit Freunden in einer Bar trifft", so Kessler.

Rauschbrillen-Parcours im Jupiter

Im Jupiter kann man in einem Rauschbrillen-Parcours auch mal nüchtern erleben, wie Alkohol den Körper beeinflusst. Die Innenstadt sei bewusst gewählt. "Sucht ist kein Randphänomen und muss in der Mitte der Gesellschaft behandelt werden", sagt Kessler.

Betroffene suchen oft erst spät Hilfe

Gerade weil Alkohol gesellschaftlich so akzeptiert sei, suchen viele Betroffene erst spät Hilfe. "Wenn der problematische Konsum beginnt, dauert es im Schnitt zwölf Jahre", erzählt Kessler. Die Aktionswoche Alkohol soll helfen und aufklären, unter anderem mit Filmen, Seminaren und einem Abend für Angehörige. Die Angebote sind kostenlos. Interessierte können einfach vorbeikommen.

