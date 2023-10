Halloween: Gruselzelt auf Harburger Rathausplatz Stand: 31.10.2023 09:26 Uhr Ob als Hexe, Gespenst oder Skelett: Heute an Halloween spuken in Hamburg viele Kinder und Jugendliche verkleidet durch die Nachbarschaft. Damit es nicht wie in der Vergangenheit zu Ausschreitungen kommt, hat sich Harburg ein besonderes Spektakel überlegt.

Mitten auf dem Harburger Rathausplatz steht ein 300 Quadratmeter großes Gruselzelt. Und darin wird es heute mehrere Horrow-Shows geben. Klingt bunt, hat aber einen Grund. Der Bezirk und die Polizei wollen, dass die Harburger Innenstadt an Halloween belebt ist, damit es nicht zu Ausschreitungen kommt, so wie in den vergangenen Jahren.

"Menschen soll Halloween als etwas Positives wahrnehmen"

Die Jugendlichen sollen sich stattdessen im Zelt ihren Adrenalinkick holen, wie Lars Henriks sagt. Er hat sich mit seinem Team des kleinen Independent-Kinos "Antikyno" das Konzept dafür überlegt. Sieben Schauspielerinen und Schaupspieler, die zum Teil aus dem Ensemble des Hamburg Dungeon stammen, wollen die Besucherinnen und Besucher in die Zeit der vorletzten Jahrhundertwende entführen, als Magisches und Übersinnliches hoch im Kurs waren. "Die Menschen sollen Halloween in Harburg als etwas Positives wahrnehmen - das ist unser Ziel", so Henriks.

Mehrere Vorstellungen, Eintritt kostenlos

Das Angebot richtet sich an Jugendliche ab zwölf Jahre und Erwachsene. Bis jetzt sind schon Hunderte Anmeldungen eingegangen. Aber auch wer spontan Lust hat, kann vorbeikommen. Es gibt mehrere Vorstellungen - immer zur vollen Stunden - zwischen 14 und 20 Uhr. Und eine späte noch um 22 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Um 20 Uhr wird der Film "From Beyond" des "Antikyno" gezeigt.

