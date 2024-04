Stand: 23.04.2024 12:56 Uhr Hafenbetreiber HHLA übernimmt Mehrheit an Roland Spedition

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) baut sein Hinterlandgeschäft weiter aus. Der Hafenbetreiber übernimmt die Mehrheit an der Roland Spedition. Roland gilt als eines der größten Logistikunternehmen in Österreich und bietet sowohl Containertransport mit der Bahn als auch mit Lastwagen an. Wie viel die HHLA für die Teilübernahme zahlt ist nicht bekannt. Die HHLA selbst soll in Zukunft zu einem großen Teil an die Schweizer Reederei MSC gehen, die Stadt Hamburg will aber die Mehrheit behalten.

