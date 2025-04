Häusliche Gewalt: Angeklagter erscheint nicht zu Prozess in Hamburg Stand: 16.04.2025 17:50 Uhr Häusliche Gewalt ist ein alltägliches Phänomen - vor Gericht landen die Fälle aber nur selten, weil viele Frauen schweigen. Eine junge Frau aus Hamburg-Bahrenfeld hat ihren früheren Lebensgefährten wegen Misshandlungen angezeigt. Am Mittwoch sollte sich der 23-Jährige dafür vor dem Amtsgericht Altona verantworten.

Die Ex-Freundin schiebt den Kinderwagen mit der gemeinsamen Tochter über den Flur im Amtsgericht Altona. Sie redet mit der Kleinen, spielt mit ihr und wartet vergebens. Denn ihr ehemaliger Lebensgefährte erscheint nicht zu seinem Prozess.

Ex-Freundin erstattete mehrfach Anzeige

Der 23-Jährige ist angeklagt, weil er seine frühere Lebensgefährtin immer wieder geschlagen, an den Haaren gezogen und bedroht haben soll - alles im Beisein der kleinen Tochter. Die junge Frau hat ihn mehrfach angezeigt. Es kam auch zu einem Polizeieinsatz in ihrer Wohnung in Bahrenfeld. Er aber machte offenbar weiter.

23-Jähriger greift auch Passantin an

Ein Vorfall ereignete sich im Februar auf offener Straße in Altona. Als eine Passantin der jungen Frau helfen wollte, soll der Angeklagte auch sie bedroht haben. Seinem Prozess kann sich der 23-Jährige nicht ohne Folgen entziehen. Ihm droht jetzt ein Haftbefehl.

