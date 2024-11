Stand: 03.11.2024 20:07 Uhr HADAG startet Montag Direktverbindung für Finkenwerder

Der Betreiber der Hamburger Hafen-Fähren HADAG startet am Montag den Betrieb einer direkten Linie zwischen den Landungsbrücken und Finkenwerder. Die Schiffe sollen zunächst nur alle 80 Minuten am Nachmittag und am Abend fahren. Ab dem 1. März soll der Takt dann auf 40 Minuten verkürzt werden. Die erste Fähre der neuen Linie 66 legt um 13.38 Uhr in Finkenwerder auf der südlichen Elb-Seite ab.

