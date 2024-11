HADAG nimmt direkte Fährverbindung nach Finkenwerder auf Stand: 04.11.2024 08:59 Uhr Der Betreiber der Hamburger Hafenfähren, die HADAG, nimmt den Betrieb einer direkten Linie zwischen den Landungsbrücken und Finkenwerder auf. Die Schiffe sollen zunächst nur alle 80 Minuten am Nachmittag und Abend fahren.

Die erste Fähre der neuen Linie 66 legt nach Angaben der HADAG heute um 13.38 Uhr in Finkenwerder auf der südlichen Elbseite ab. Ab 1. März soll der Takt auf 40 Minuten verkürzt werden. Die Fahrzeit verringert sich, weil die Zwischenstopps Altona-Fischmarkt, Dockland-Fischereihafen, Neumühlen-Övelgönne und Bubendey-Ufer entfallen. Die Fahrt soll laut HADAG nur 25 statt 32 Minuten dauern. Weil im Winter weniger Fahrgäste an den Zwischenstopps aus- und einsteigen, reduziert sich der Zeitgewinn in dieser Zeit.

Fähren nach Finkenwerder auch bei Touristen beliebt

Die Fähren nach Finkenwerder sind bei Touristinnen und Touristen beliebt, werden aber auch von vielen Pendlerinnen und Pendlern genutzt. Ab 1. März 2025 sollen am Wochenende auch Schiffe zwischen Finkenwerder und Blankenese verkehren.

