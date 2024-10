Stand: 07.10.2024 10:18 Uhr Gymnasium Dörpsweg: Feuer in der Bibliothek und Verwüstung

Am Sonntagabend musste die Hamburger Feuerwehr zum Gymnasium Dörpsweg ausrücken. Es brannte in der Bibliothek in der zweiten Etage. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Polizei bestätigte NDR 90,3 mehrere beschädigte Gegenstände. Unter anderem waren Fenster eingeschlagen und Gegenstände umgeworfen worden. Wer hinter dem Einbruch steckt, ist noch unklar.

