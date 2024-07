Großeinsatz in Altona: Wohnmobil aus Hamburger Elbe geborgen Stand: 09.07.2024 16:32 Uhr Die Feuerwehr ist am Dienstagvormittag in Hamburg-Altona zu einem Einsatz an die Elbe ausgerückt. Dort musste ein Wohnmobil mit Hilfe eines Krans aus dem Wasser geborgen werden. Verletzt wurde niemand.

Am Nachmittag gelang es den Feuerwehrkräften, das Wohnmobil mit einem Teleskopkran aus der Elbe zu ziehen. Auch ein Rettungshubschrauber, Rettungstaucher sowie mehrere Feuerwehrboote waren im Einsatz.

Handbremse beim Parken vergessen

Der Fahrer hatte beim Einparken nach eigener Aussage vergessen, die Handbremse anzuziehen. So konnte das weiße Wohnmobil nahe des Beachclubs Strand Pauli rückwärts in die Elbe rollen. Der Camper stand halb in der Böschung, halb im Wasser. Der Mann und die Frau in dem Wagen konnten sich aus eigener Kraft in Sicherheit bringen. Rettungskräfte untersuchten die beiden Urlauber, sie waren unverletzt.

