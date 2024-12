Google: Das haben die Hamburger 2024 am häufigsten gesucht Stand: 10.12.2024 12:29 Uhr Was googeln die Hamburgerinnen und Hamburger am häufigsten? Jedes Jahr im Dezember veröffentlicht Suchmaschinengigant Google seine Jahresstatistik - auch für Hamburg.

Für die Erhebung wertet der US-Konzern nicht die absolute Zahl an Suchen aus, sondern analysiert, welche Begriffe in diesem Jahr besonders im Trend lagen, also das am stärksten steigende Suchvolumen hatten. Andernfalls würden immer Begriffe wie "Wetter" auf den vorderen Plätzen landen.

In Verbindung mit Hamburg haben Nutzerinnen und Nutzer demnach 2024 am häufigsten nach der Band Linkin Park gesucht, die in diesem Jahr ihr Comeback mit neuer Sängerin feierte. Auch Demos, EM-Spiele und die AfD-Politikerin und Bürgerschaftsabgeordnete Olga Petersen gehören zu den Begriffen, die 2024 im Vergleich zu den Vorjahren besonders häufig gegoogelt wurden.

Top 10 der Suchbegriffe zu Hamburg:

Linkin Park Hamburg Demo Hamburg EM-Spiele Hamburg Hotel Atlantic Hamburg Udo Lindenberg Robbie Williams Hamburg Marburg Virus Hamburg AfD Hamburg Olga Petersen Public Viewing Hamburg Arbeitsunfall Aurubis Hamburg Tutanchamun Hamburg

Auch welche Suchwörter in Hamburg 2024 besonders im Trend lagen, hat Google ausgewertet. Sechs der zehn Top-Suchbegriffe haben dabei einen Sport-Bezug - wohl auch, weil es in diesem Jahr zahlreiche internationale Sport-Großereignisse gab.

Top 10 der Suchbegriffe aus Hamburg:

Fußball-EM US-Wahl Handball-EM Olympia Stefan Raab Europäische Union Wahlergebnisse Donald Trump Franz Beckenbauer HSV vs. St. Pauli Bogenschießen Paralympics

Weitere Informationen Auswertung von Google: Was Hamburger 2023 am häufigsten suchten Welche Suchbegriffe geben die Menschen am häufigsten ein? Der Internetkonzern Google hat seine Jahresstatistik vorgelegt - auch für Hamburg. (11.12.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.12.2024 | 12:00 Uhr