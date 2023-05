"Götheborg of Sweden": Größter hochseetauglicher Holzsegler in Hamburg Stand: 19.05.2023 08:27 Uhr Die "Götheborg of Sweden" ist der größte hochseetaugliche Holzsegler. Das Schiff macht auf dem Heimweg von Barcelona Halt im Hamburger Hafen und kann besichtigt werden.

Heute, um 17.30 Uhr, kommt die "Götheborg of Sweden" im Hamburger Hafen an und soll mit Salutschüssen begrüßt werden. Am Sonnabend, am Sonntag und am Dienstag haben Hamburgerinnen und Hamburger die Gelegenheit, das 41 Meter lange Schiff zu besichtigen.

Kopie der "Götheborg I"

Der Dreimaster ist dem Handelsschiff "Götheborg I" nachempfunden, das im Jahr 1745 unterging. Die "Götheborg" liegt ab Freitagabend an der Überseebrücke, der Eintritt kostet für Erwachsene 15 Euro. Am Mittwoch segelt die "Götheborg of Sweden" dann wieder weiter.

