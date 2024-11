Geldautomaten in Hamburg manipuliert? 52-Jähriger festgenommen Stand: 25.11.2024 16:19 Uhr Die Hamburger Polizei hat einen 52-Jährigen in Neugraben-Fischbek festgenommen, weil er offenbar Bankautomaten in verschiedenen Hamburger Stadtteilen manipulieren wollte.

Der Mann war dem Sicherheitsdienst einer Bank aufgefallen, weil er sich vor verschiedenen Filialen in Altona, Bergedorf, Billstedt und Neugraben-Fischbek auffällig verhalten hatte. Offenbar hatte er sich auch an Geldautomaten zu schaffen gemacht.

Kamera bei Festnahme gefunden

Bei der Festnahme am Dienstag fanden Polizisten und Polizistinnen bei dem 52-Jährigen eine kleine Kamera. Die Beamten und Beamtinnen vermuten, dass es sich um einen Fall von sogenanntem Skimming handeln könnte, also dass der Mann illegal Kredit- oder Girokartendaten ausspähen wollte. Beim Skimming wird das Eingeben der PIN gefilmt und der Schlitz am Geldautomaten manipuliert, sodass die Kartendaten abgegriffen werden können. Die Polizei rät daher, immer die Tastatur zu verdecken, wenn man die Geheimzahl eingibt.

Ob in den betroffenen Filialen bereits Kunden und Kundinnen geschädigt wurden, konnte die Polizei nicht sagen. Das Beweismaterial wird jetzt ausgewertet. Der 52-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.11.2024 | 17:00 Uhr