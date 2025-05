Stand: 08.05.2025 07:14 Uhr Geldautomat in Barmbek gesprengt

In Barmbek haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten gesprengt. Anwohnende hörten um kurz nach drei Uhr einen lauten Knall und alarmierten die Polizei. Der oder die Täter konnten mit Bargeld in unbekannter Höhe entkommen. Die Fabriciusstraße war für den Polizeieinsatz noch bis in den Morgen gesperrt.

