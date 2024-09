Fußgängerin stirbt nach Unfall auf Autobahn in Hamburg Stand: 03.09.2024 16:07 Uhr Eine 56-Jährige ist auf einer Autobahn in Hamburg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag ereignete sich der Unfall am späten Montagabend gegen 23 Uhr auf einem Verzögerungsstreifen der A1 im Bereich der Anschlussstelle Harburg.

Warum die Frau dort zu Fuß unterwegs war, war zunächst unklar. Wie die Polizei im Laufe des Dienstags mitteilte, handelt es sich bei der Getöteten um die Besitzerin eines Autos, das etwa eine Stunde vor der tödlichen Kollision im Bereich einer zwei Kilometer entfernten Autobahnraststätte gemeldet worden war. Beamte fuhren zu dem unbeleuchtet und unverschlossen auf einer Sperrfläche der A1 stehenden Fahrzeug.

Auto erfasst zu Fuß gehende Frau auf A1

Nur wenig später gingen Notrufe von vorbeifahrenden Autofahrern ein, die von einer Fußgängerin an der Autobahn berichteten. Eine Suche mit mehreren Streifenwagen in dem Bereich blieb jedoch erfolglos, zusätzlich wurden Warndurchsagen im Radio veranlasst. Später erfasste dann ein 65-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen die Frau. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche in einem Krankenhaus starb.

Die Hintergründe des Geschehens und der genaue Ablöauf sind noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

A1 Richtung Norden zwischenzeitlich voll gesperrt

Für die Unfallaufnahme wurde die A1 Richtung Norden ab dem Maschener Kreuz voll gesperrt, erst gegen 3.30 Uhr war die Autobahn wieder frei.

