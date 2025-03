Fünf Jugendliche bei Autounfall in Hamburg-Dulsberg verletzt Stand: 22.03.2025 12:38 Uhr Bei einem schweren Verkehrsunfall in Dulsberg sind am frühen Samstagmorgen fünf Jugendliche verletzt worden. Der Fahrer einer Mercedes-Limousine hatte am Straßburger Platz die Kontrolle über den Wagen verloren.

Der 18 Jahre alte Fahrer hatte offenbar mehrere Freundinnen und Freunde mit auf eine nächtliche Spritztour in dem Mercedes genommen. In der Tempo-30-Zone am Straßburger Platz war er um 2.30 Uhr deutlich zu schnell unterwegs: Die schwere Limousine kam in der Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Betonwürfel am Straßburger Platz. Ein 200 Kilogramm schwerer Poller wurde durch den Aufprall etwa 50 Meter weit geschleudert. Augenzeuginnen und -zeugen berichteten, der Wagen habe sich auch überschlagen.

Auch Passantin verletzt

In dem Auto wurden drei junge Frauen im Alter von 16 und 19 Jahren leicht verletzt, außerdem ein 16-Jähriger und der Fahrer. Eine Passantin wurde von einem herumfliegenden Stein getroffen und leicht verletzt, sie musste aber nicht ins Krankenhaus.

Alkohol hatte der 18-jährige Fahrer nicht getrunken. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.03.2025 | 12:00 Uhr