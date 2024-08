Freizeit-Studie 2024: Internet bleibt Lieblingsbeschäftigung

Stand: 27.08.2024 11:19 Uhr

Knapp vier Stunden Freizeit hat jeder Berufstätige durchschnittlich an einem Tag. Die meisten Menschen in Deutschland verbringen diese Zeit im Internet oder beim Fernsehen. Das geht aus dem neuen Freizeit-Monitor der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen hervor, der am Dienstag vorgestellt wurde.