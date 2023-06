Fotos für Google "Street View": Was die Verbraucherzentrale rät Stand: 12.06.2023 20:54 Uhr Vom 22. Juni an sollen Kamera-Fahrzeuge von Google auch in Hamburg neue Aufnahmen für den Straßenpanorama-Dienst "Street View" machen. Die Verbraucherzentrale informiert im Zuge dessen über Widerspruchsmöglichkeiten.

Bei "Street View" kann man aus Googles Kartendienst heraus fotografische Ansichten von Straßenzügen sehen und sich in ihnen auf dem Bildschirm fortbewegen. In Deutschland wurde der Straßenpanorama-Dienst Ende 2010 eingeführt. Die Aufnahmen dafür wurden bereits in den Jahren 2008 und 2009 gemacht.

Ansicht der Gebäude unkenntlich machen

Damals machten relativ viele in Deutschland von ihrem Recht Gebrauch, die Ansicht der Gebäude, in denen sie wohnen, unkenntlich zu machen. Google aktualisierte "Street View" in Deutschland seitdem nicht, in anderen Ländern schon.

Verbraucherzentrale informiert über Widerspruch

Wer sein Wohnhaus auch nach der Aktualisierung verpixelt haben möchte, muss einen neuen Widerspruch einreichen, die Einwände aus dem Jahr 2010 gelten dafür nicht mehr. Die Verbraucherzentrale informiert auf ihrer Homepage www.verbraucherzentrale.de darüber, wie Sie der Veröffentlichung der Fotos von Google und anderen Kartendiensten widersprechen können.

"Street View": Neue Fotos ab Mitte Juli

Ab Mitte Juli soll der "Street View"-Dienst zunächst für die 20 Städte schrittweise aktualisiert werden, bei denen er bisher verfügbar war. Google ließ bereits im vergangenen Jahr Kamera-Fahrzeuge durch Straßen in Deutschland fahren. Deren Aufnahmen wurden bisher nur für die Verbesserung der digitalen Karten genutzt. Nun sollen sie zum Teil aber auch bei der Aktualisierung von "Street View" verwendet werden. Gesichter und Autokennzeichen werden bei den Straßenpanorama-Diensten automatisch verpixelt.

Weitere Informationen Google-Auto misst Luftschadstoffe in Hamburg Ein Wagen des Internetkonzerns Google soll die Luftschadstoffe in der Hamburger Innenstadt messen. Ziel ist eine interaktive Luftqualitätskarte. (29.09.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 12.06.2023 | 19:30 Uhr