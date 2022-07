Flugzeug kehrt für Sicherheitslandung zurück nach Hamburg Stand: 26.07.2022 20:29 Uhr Am Hamburger Flughafen musste eine Passagiermaschine am Dienstag kurz nach dem Start wieder landen. Grund dafür war offenbar eine technische Warnmeldung an Bord.

Die Boeing 737-800 war eigentlich auf dem Weg nach Antalya in der Türkei. Wie Turkish Airlines am Dienstagabend mitteilte, gab es eine technischen Warnmeldung an Bord, sodass die Crew des Flugs TK-7919 nach Hamburg zurückkehren wollte. Die Maschine von Anadolujet, der Billigflugmarke von Turkish Airlines, kreiste daraufhin einige Zeit über Norddeutschland, ehe sie wieder sicher in Fuhlsbüttel landen konnte. Laut Turkish Airlines ergaben Untersuchungen, dass keine Fehlfunktion vorlag, die die Flugsicherheit hätte gefährden können.

Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Nach Angaben des Flughafens waren insgesamt 194 Passagiere an Bord. Verletzt worden sei niemand. Die Flughafenfeuerwehr rückte sicherheitshalber mit einem Großaufgebot an - das ist bei Sicherheitslandungen üblich. Der Flugbetrieb am Hamburg Airport lief nach der Sicherheitslandung planmäßig weiter. Die Passagiere können ihre Reise in die Türkei laut Airline am Mittwoch fortsetzen.

