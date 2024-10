Fliegerbombe im Hamburger Schanzenviertel entschärft Stand: 13.10.2024 00:29 Uhr Ein Großeinsatz im Hamburger Schanzenviertel zur Entschärfung eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg ist beendet. Wie die Feuerwehr gegen Mitternacht auf der Plattform X mitteilte, konnte die Bombe entschärft werden. Zuvor war am Samstagabend ein Teil des Viertel evakuiert worden.

Der etwa 250 Kilogramm schwere Sprengkörper wurde bei Sondierungsarbeiten auf dem Gelände der Grundschule Sternschanze in der Altonaer Straße gefunden. Der Kampfmittelräumdienst legte einen Sperrbereich von 300 Metern rund um den Fundort fest, der evakuiert werden sollte. Nach Angaben der Feuerwehr waren etwa 5.000 Menschen betroffen, die dort wohnen. Der Warnbereich um die Fundstelle betrug 500 Meter. Auch für diesen Bereich galt ein grundsätzliches Betretungsverbot.

Polizei appellierte: Schanzenviertel meiden

Feuerwehr und Polizei riefen dazu auf, das Schanzenviertel zu meiden. "Wir bitten alle, die auf dem Weg ins Schanzenviertel sind, umzukehren oder sich gar nicht erst auf den Weg zu machen", hatte die Polizei beim Kurznachrichtendienst X geschrieben. Das Schanzenviertel ist ein beliebtes Ziel zum Ausgehen am Wochenende. Gegen 23.30 Uhr twitterte die Feuerwehr, dass die Evakuierung abgeschlossen sei. Schon etwa eine halbe Stunde später war die Fliegerbombe entschärft.

Notunterkunft in der Max-Brauer-Allee

Wegen der Straßensperrungen kam es im Bereich des Schanzenviertels zu Staus. Die U-Bahn-Linie 3 fuhr nicht mehr zwischen den Stationen Schlump und St. Pauli. Für die Anwohnerinnen und Anwohner, die ihre Häuser verlassen müssen, wurde eine Notunterkunft im Gymnasium Allee an der Max-Brauer-Allee eingerichtet.

Auch Hochzeitsgesellschaft von Evakuierung betroffen

Zahlreiche Partygänger wurden im Schanzenviertel an gesperrten Straßen von Polizistinnen und Polizisten gebeten, umzukehren. Auch eine Hochzeitsgesellschaft in den Schanzenhöfen war betroffen: Sie musste die Gaststätte, in der gefeiert wurde, verlassen und sich eine andere Location suchen. Die Rote Flora sagte vorsorglich eine Veranstaltung ab, auch wenn das Kulturzentrum selbst nicht im Warnradius lag. Viele Anwohner, die ihre Wohnungen wegen der Entschärfung verlassen mussten, kamen bei Freunden unter oder suchten eine der zahlreichen Gaststätten in der Nähe auf, um die Zeit zu überbrücken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.10.2024 | 08:00 Uhr