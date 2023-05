Finkenwerder: Ehemalige Polizeiwache "Oole Wach" wird saniert Stand: 17.05.2023 17:07 Uhr Im Herzen von Finkenwerder bekommt die "Oole Wach" eine Rundumerneuerung. Das historische Gebäude am Steendiek war Gaststätte, Polizeiwache und ist seit mehr als 40 Jahren die Heimat des Folklorevereins "Finkwarder Speeldeel".

Rund 4,1 Millionen Euro kostet die Denkmalschutz-freundliche Runderneuerung der "Oole Wach". Ein Teil des Geldes kommt vom Bund. Beim Startschuss für die Sanierung war am Mittwochmorgen auch Ralf Neubauer (SPD), Bezirksamtsleiter in Hamburg-Mitte, zu Gast. "Das Haus atmet Finkenwerder Geschichte. (...) Es war mir auch ein Anliegen, dass wir dieses mittlerweile stark sanierungsbedürftige, aber denkmalgeschützte Gebäude jetzt auch angehen."

Gebäude ist bereits entkernt

Das ist auch dringend nötig: Die Farbe blättert an dem graublauen Haus neben dem Finkenwerder Wochenmarkt. Man sieht der "Oole Wach" die 120 Jahre an, die sie hier schon steht. Das Gebäude ist auch schon entkernt und bereit für seine Schönheitskur. Gemalte Blumenranken und Weingläser sind hinter alten Tapeten zum Vorschein gekommen - Erinnerung an die Zeit, als hier eine Gaststätte war.

Verein "Finkenwarder Speeldeel" erhält Traditionen

Hinter profanen Platten verstecken sich außerdem hohe Decken. "Da wird der Tanz-Proberaum fast zum Ballsaal", freuen sich die Mitglieder der "Finkwarder Speeldeel". In Tracht, mit plattdeutschen Songs und Tanz halten sie hier alte Traditionen lebendig.

Platz für weitere Mieter

Das Gebäude soll Ende des kommenden Jahres fertig werden sein und es soll dort auch noch Platz für weitere Mieterinnen und Mieter sein. Interessierte könnten sich bei der Sprinkenhof GmbH melden.

