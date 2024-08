Stand: 12.08.2024 10:22 Uhr Feuerwehreinsatz in Wandsbeker Gymnasium

In der Nacht zum Sonntag ist die Hamburger Feuerwehr ins Charlotte-Paulsen-Gymnasium in Wandsbek ausgerückt. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Unbekannter einen brennenden Gegenstand durch den Briefschlitz des Holztores auf den Schulhof geworfen. Da der Gegenstand verdächtig aussah, wurde ein Sprengmeister gerufen. Um was es sich tatsächlich gehandelt hat, ist noch nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.08.2024 | 10:00 Uhr