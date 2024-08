Brandsatz untersucht: Großeinsatz an Wandsbeker Gymnasium Stand: 12.08.2024 16:36 Uhr Sonntagnacht hat es einen Feueralarm an einem Gymnasium in Hamburg-Wandsbek gegeben. Als der Brand gelöscht war, wurde eine Art Brandsatz gefunden. Daraufhin rückten Einsatzkräfte der Polizei zur Entschärfung an.

Unbekannte hatten an der Eingangstür des Charlotte-Paulsen-Gymnasiums offenbar brennende Papierschnipsel durch einen Briefschlitz geworfen, Anwohnerinnen und Anwohner sahen den Rauch und alarmierten die Feuerwehr.

Spezialkräfte wegen vermutetem Sprengsatz

Die Einsatzkräfte entdeckten vor der Tür einen Gegenstand, der nach einem Sprengsatz aussah und an dem LED-Lampen blinkten. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde vorsichtshalber evakuiert. Mithilfe eines Entschärfungs-Roboters wurde der Gegenstand genauer untersucht, ein Entschärfer in Schutzkleidung legte ihn dann in einen Spezialbehälter.

Ein Polizeisprecher erklärte später, bei dem Gegenstand handle es sich um ein selbst gebasteltes Gerät, mit dem versucht werden sollte, zeitlich verzögert etwas anzuzünden. Es habe aber keinen Sprengstoff enthalten.

Interne Warnung wegen gefährlichem Einsatz

Nach Informationen von NDR 90,3 wurden die Freiwilligen Feuerwehren von ihrem Chef gewarnt, es sei Brandbeschleuniger mit einer Zündvorrichtung gefunden worden. Die Kräfte wurden in einer internen Mail aufgefordert, bei ihren Einsätzen wachsam zu sein.

