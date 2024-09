Feuerwehr löscht brennende Lagerhalle in Bergedorf Stand: 02.09.2024 20:38 Uhr Großeinsatz für die Hamburger Feuerwehr in Bergedorf: In einer Lagerhalle ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen.

In der Straße Am Hohen Steegen war die Lagerhalle einer Dachdeckerfirma, in der auch Boote gelagert wurden, in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf ein angrenzendes Wohnhaus und ein Bestattungsunternehmen übergriff.

Rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Die etwa 250 Quadratmeter große Lagerhalle wurde durch das Feuer völlig zerstört. Nach gut eineinhalb Stunden konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Rund 100 Feuerwehrleuten waren im Einsatz.

Große Rauchsäule

Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen und zog Richtung Westen. Die Feuerwehr warnte die Bevölkerung in Bergedorf, Nettelnburg und Lohbrügge vor dem Rauch. Sie riet Anwonerinnen und Anwohnern, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 02.09.2024 | 19:30 Uhr