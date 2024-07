Feuer zerstört historisches Gebäude in Hamburg-Harburg Stand: 11.07.2024 10:59 Uhr Ein historisches Gebäude im Hamburger Stadtteil Harburg hat in der Nacht zu Donnerstag Feuer gefangen. Die Feuerwehr spricht von einem Totalschaden. Eine Person wurde leicht verletzt.

Das historische Fachwerkhaus in der Harburger Innenstadt wurde als Restaurant genutzt, zum Zeitpunkt des Brandes hätten sich keine Personen im "Caspari" aufgehalten. "Die Brandursache war wohl die Elektrizitäts-Verteilung", so ein Feuerwehrsprecher gegenüber NDR 90,3. Sie befindet sich in einem Treppenhaus, zwischen dem Erdgeschoss und 1. Stock.

Feuerwehrmann ins Krankenhaus gebracht

Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten am Knie und musste rettungsdienstlich versorgt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus befördert werden. Durch das Feuer entstand zudem ein hoher Sachschaden. Wie hoch er genau ist, sei bislang nicht bekannt.

70 Einsatzkräfte im Einsatz

Insgesamt war die Feuerwehr Hamburg mit 70 Einsatzkräften der Beruf- und der Freiwilligen Feuerwehr rund fünf Stunden im Einsatz.

