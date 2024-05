Stand: 14.05.2024 19:30 Uhr Feuer in Neubau einer Jenfelder Grundschule

In einer Grundschule in Jenfeld hat es am frühen Montagmorgen gebrannt. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Charlottenburger Straße laut Polizei niemand. Die Feuerwehr brauchte aber mehrere Stunden, um das Feuer zu löschen. Das betroffene Gebäude ist noch im Bau. Aus ungeklärter Ursache war das Dach in Brand geraten. Wie hoch der Schaden ist, ist ebenfalls unklar.

