Stand: 09.03.2025 13:45 Uhr Feuer in Harburger Theater ausgebrochen

In einem Lokaltheater an der Buxtehuder Straße in Harburg, gegenüber vom Amtsgericht Harburg, ist am Sonntagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand nach rund einer Stunde löschen. Vier Anwohnerinnen und Anwohner wurden vor Ort von einem Notarzt untersucht. Während des Einsatzes musste die Buxtehuder Straße gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.03.2025 | 14:00 Uhr