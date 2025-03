Brand in Harburger Theater: Vier Verletzte und große Schäden Stand: 09.03.2025 17:13 Uhr Im Theater "Miskatonic" an der Buxtehuder Straße in Hamburg-Harburg gab es am Sonntagmittag ein Feuer. Als der Brand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausbrach, befanden sich weder Zuschauerinnen und Zuschauer noch Schauspielerinnen und Schauspieler im Gebäude.

Dennoch mussten zwei Bewohnerinnen und Bewohner aus ihrer Wohnung von der Feuerwehr gerettet werden. Insgesamt vier Menschen erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Auch eine Katze wurde aus dem zweiten Obergeschoss in Sicherheit gebracht. Das Theater stand in Vollbrand, die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand konnte nach knapp einer Stunde gelöscht werden. Ein brennender Müllcontainer soll der Auslöser gewesen sein. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis zum Nachmittag an.

Buxtehuder Straße war komplett gesperrt

Insgesamt mussten 13 Menschen das Gebäude verlassen. Ob und wann sie zurückkehren können, ist noch unklar. Auch die Brandursache und die Höhe des Schadens stehen noch nicht fest. Während des Feuerwehreinsatzes musste die Buxtehuder Straße gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Das "Miskatonic" Theater ist für seine Horrorstücke bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.03.2025 | 14:00 Uhr