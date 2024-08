Fernwärme für Eimsbüttel: Osterstraße ab heute gesperrt Stand: 05.08.2024 06:25 Uhr Ferienzeit ist Baustellenzeit. In Hamburg starten heute gleich zwei umfangreiche Straßenbauarbeiten. Die Arbeiten an der Wellingsbütteler Landstraße werden mindestens drei Jahre dauern. An der Osterstraße in Eimsbüttel nicht ganz so lange.

Eimsbüttel soll an das Fernwärmenetz der Stadt angeschlossen werden. Die Trasse dafür muss allerdings noch verlegt werden. Ab Montag wird deshalb zunächst der Abschnitt zwischen Hellkamp und Schwenkestraße für den Verkehr komplett gesperrt.

Fernwärme aus dem Hafen für Eimsbüttel

Die neue Fernwärmeleitung, die sogenannte Spange Haferweg-Grindel, ist insgesamt 4,7 Kilometer lang. Sie soll in Zukunft klimaneutrale Wärme aus dem Energiepark Hafen nach Eimsbüttel und Eppendorf transportieren. Die Arbeiten am Bauabschnitt Osterstraße sollen bis November fertig sein. Es ist aber nur der erste von vier Bauabschnitten. Laut einer Sprecherin der Hamburger Energiewerke wird das ganze Projekt erst im Sommer 2026 fertig sein. Auto- und Radfahrer müssen Umwege über die Lappenbergsallee in Kauf nehmen. Die Gehwege seien von den Bauarbeiten „weitgehend unbeeinflusst“, heißt es bei den Energiewerken.

Dialog-Container für interessierte Anwohner

Anlieger und Interessenten können sich mit ihren Fragen und Anliegen per E-Mail oder telefonisch an die Baustellenkommunikation der Hamburger Energiewerke wenden oder sich über die Webseite informieren. Während des Leitungsbaus gibt es vor Ort einen Dialog-Container, um eine persönliche Kontaktmöglichkeit zu bieten.

