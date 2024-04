Fernwärme aus Abfällen: Anlage Borsigstraße vollständig in Betrieb Stand: 15.04.2024 12:00 Uhr Dieses Projekt soll den Klimaschutz in Hamburg ein großes Stück voranbringen: Spezielle Wärmepumpen machen an der Müllverwertungsanlage Borsigstraße die Abluft für Fernwärme nutzbar.

In Hamburg-Billbrook wurde das bundesweit einzigartiges Projekt am Montag vollständig in Betrieb genommen. Über drei jeweils 80 Tonnen schwere Pumpen wird eine Wärmeleistung von bis zu 350.000 Megawatt pro Stunde erzeugt. Der Chef der Stadtreinigung, Rüdiger Siechau, freut sich, dass sein Unternehmen nun "einer der größten Lieferanten klimafreundlicher Wärme in Hamburg ist".

Wärme für 35.000 Haushalte

Rund 35.000 Haushalte werden jetzt indirekt mit Abfallwärme aus der Borsigstraße versorgt. Jährlich werden durch die Anlage 104.000 Tonnen CO2 vermieden. Die Experten und Expertinnen von Wärme Hamburg und der Stadtreinigung sprechen von "erweiterter Wärmenutzung" und "Effizienzsteigerungsmaßnahmen“.

Weniger Kohle-Verbrauch in Tiefstack

Die dampfbetriebenen Absorptionswärmepumpen koppeln durch die Abkühlung von Rauchgasen zusätzliche Wärme aus - ohne dass man dafür mehr Müll verbrennen müsste. In der Borsigstraße werden jährlich mehr als 320.000 Tonnen Abfall verbrannt. Bislang wird die dabei gewonnene Energie in Form von Dampf an das Heizkraft Tiefstack geliefert und von dort eingespeist. Der direkte Anschluss ermöglicht nun, auch den heißen Rauch zu nutzen und die Leistung zu steigern. Dadurch müssen in Tiefstack weniger fossile Brennstoffe verfeuert werden. Bislang deckt das Kraftwerk einen Großteil des Fernwärmebedarfs mit Steinkohle.

