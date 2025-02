Falsche Handwerker überfallen Frauen in Hamburg Stand: 07.02.2025 17:58 Uhr In Hamburger Mehrfamilienhäusern hat es am Freitag gleich zwei Überfälle mit angeblichen Handwerkern gegeben. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am Freitagmorgen verschafften sich zwei angebliche Handwerker Zugang zu einem Mehrfamilienhaus im Kletterrosenweg in Bramfeld. Sie gelangten in die Wohnung einer 82 Jahre alten Frau, hielten sie fest und suchten nach Wertgegenständen. Weil die Seniorin laut nach Hilfe rief, flüchteten die maskierten Männer in unbekannte Richtung.

Frau in Neu-Allermöhe überfallen

In Neu-Allermöhe verschaffte sich am Mittag ein Unbekannter, der sich ebenfalls als Handwerker ausgab, Zutritt zu der Wohnung einer 63 Jahre alten Frau im Ebner-Eschenbachweg. Er erbeutete eine kleine Summe Bargeld. Bei dem Versuch, den Räuber zu verfolgen, verletzte sich die Frau. Die Sofort-Fahndung der Polizei mit Hubschrauber und Suchhund hatte keinen Erfolg.

Polizei bittet um Hinweise

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, soll sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle melden.

