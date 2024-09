Extremwetterkongress in Hamburg beginnt heute Stand: 25.09.2024 07:43 Uhr "Vom Wissen zum Handeln": Unter diesem Motto steht der 14. Extremwetterkongress, der heute in Hamburg beginnt. Mehr als 700 Expertinnen und Experten sprechen miteinander.

Die Expertinnen und Experten aus den Bereichen Meteorologie, Klimawissenschaft, Stadtplanung, Medizin und Wirtschaft treffen sich, um sich über die neuesten Erkenntnisse auszutauschen. Zum ersten Mal findet der Extremwetterkongress zusammen mit der Deutschen Klimamanagementtagung statt.

"Klimawandel nicht aufzuhalten"

Erst kommt also der wissenschaftliche Austausch und dann die Diskussion - und zwar mit Vertreterinnen und Vertretern von Städten und Gemeinden. "Wir brauchen auch solch ein Format", sagt der Meteorologe und Organisator der Veranstaltung, Frank Böttcher. Denn den Klimawandel könne man nicht aufhalten, meint er: "Wir müssen schauen, wie die Klimaanpassung funktionieren kann."

Mehr als 40 Workshops und neue Studien

In mehr als 40 Workshops wird es um Themen wie Starkregenvorsorge und Hitzeschutz gehen. Aber auch um kommunale Wärmeplanung, Klimafolgekosten und vieles mehr. In den kommenden drei Tagen werden unter anderem das neueste Klimafaktenpapier und eine Studie von Eckart von Hirschhausen zum Thema "Extremwetter und Gesundheit" vorgelegt.

Böttcher: "Wir müssen in die Gänge kommen"

Obwohl die globale Erwärmung immer schneller voranschreite, gebe es keinen Grund für Weltuntergangsstimmung, sagt Böttcher: "Wir wissen, was zu tun ist. Wir müssen nur in die Gänge kommen." Er fordert unter anderem schnellere Planungen und Genehmigungsprozesse. Aber auch mehr Mut bei der Frage, wie man mit den Menschen umgeht, deren Heimat zum Beispiel wegen Hitze oder Überschwemmungen so gut wie unbewohnbar wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.09.2024 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter