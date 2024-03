Eurogate will Hamburger Hafen mit App sicherer machen Stand: 20.03.2024 17:47 Uhr Im letzten Jahr haben Sicherheitsbehörden mehr als 35 Tonnen Kokain im Hafen sichergestellt. Damit wird Hamburg eine immer zentralere Drehscheibe für den Drogenhandel.

Um die Drogen aus abzutransportieren, verschaffen sich Zwischenhändler immer wieder Zugang zu den Terminals. Mit einer neuen App will der Containerterminal-Betreiber Eurogate das Problem eindämmen. Bislang wurden die Lkw-Zugangskarten einmal ausgestellt und waren dann mehrere Jahre gültig. Problemlos konnten sie dann auch an potenzielle kriminelle Personen weitergegeben werden.

App als digitaler Pass für Lkw-Fahrer

Das neue App-System soll mehr Sicherheit und Effizienz bringen. Die App ist quasi ein digitaler Pass und funktioniert auf allen gängigen mobilen Endgeräten und umfasst den gesamten Prozess - von der Registrierung über die voll digitale Verifizierung des Fahrers oder der Fahrerin bis zur Tourenplanung. Der angelegte Account ist an das jeweilige Endgerät gekoppelt. Das soll die illegale Weitergabe erschweren.

App soll Anmeldeprozess beschleunigen

Eurogate will die mehr als 15.000 Fahrerinnen und Fahrer mit dem System in den kommenden Wochen schrittweise ausstatten. Neben der Sicherheit geht es aber auch um Effizienz. Durch das Anmelden in den verschiedenen Sicherheitsbereichen brauchen Fahrer und Fahrerinnen oft mehr als 30 Minuten, um an ihre jeweiligen Container zu gelangen. Mit der App sollen im Schnitt 15 bis 20 Minuten eingespart werden.

