Erbschaftssteuer: Pro-Kopf-Aufkommen in Hamburg am höchsten Stand: 07.04.2024 12:18 Uhr In keinem anderen Bundesland gibt es ein so hohes Erbschaftssteueraufkommen wie in Hamburg: 243 Euro pro Kopf im Jahr. Die Hansestadt hat aber auch die meisten Stiftungen, in denen viele Vermögen landen.

Hamburg ist die Stadt der Millionäre und Milliardäre. Den Grundstein dazu haben seit Jahrhunderten die Hamburger Kaufmannsfamilien gelegt, die geschickt darin sind, ihr Vermögen zu vermehren und zu bewahren. Bei einem Todesfall verdient auch der Staat - Hamburg ganz besonders. Die Hansestadt steht mit 243 Euro Erbschaftsteuer pro Kopf mit Abstand an der Spitze - vor Bayern und Nordrhein-Westfalen. In Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Sachsen gibt es dagegen im Vergleich nur wenig zu erben.

Hamburg profitiert von "begüterten Unternehmerfamilien"

In Hamburg gab es im Jahr 2022 Einnahmen von mehr als 400 Millionen Euro. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sagte dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen: "Es sind durchaus begüterte Unternehmerfamilien, die sich in Hamburg niedergelassen haben. Das ist etwas, wo die Erbschaftssteuer in bestimmten Situationen zum Tragen kommt."

Viele Vermögen landen in Stiftungen

"In bestimmten Situationen" - drei Wörter, die viel ausmachen. Neu im Kreis der Hamburger Milliardäre: Marc Fielmann. Geerbtes Vermögen mit seiner Schwester: gut fünf Milliarden Euro. Erbschaftsteuer muss er vermutlich nicht zahlen. Weil Vater Günther Fielmann zu Lebzeiten einen Großteil des Vermögens in einer Stiftung geparkt hat.

Rund 1.500 Stiftungen in Hamburg

Rund 1.500 Stiftungen gibt es in Hamburg. Das ist ebenfalls ein Spitzenwert in Deutschland. Viele, wie die der Unternehmerfamilie Otto, tun dabei Gutes für die Gesellschaft. Sie fördern wissenschaftliche oder soziale Projekte. Dagmar Entholt-Laudien, Vorstandsvorsitzende der BürgerStiftung Hamburg, sagte: "Die Leute tun das deshalb, denke ich, weil man durch eine Stiftung das Kapital auf ewig erhält und mit den Erträgen auf ewig Gutes tun kann. Das ist die Idee einer Stiftung." Jedenfalls meistens - auch der Elbtower-Bauherr und Pleite-Milliardär René Benko hat gestiftet - Stiftungszeck war allerdings allein Benkos Familie. Die Stiftung ist genauso pleite wie alles andere was Benko angefasst hat.

Erbrecht sieht einige Ausnahmen vor

Hamburg Erbschaftssteueraufkommen könnte übrigens noch viel höher sein, aber nicht nur Stiftungen, sondern auch das Erbrecht entzieht das Erbe dem Staat. Marc Fielmann müsste auch ohne Stiftung keine Erbschaftssteuer zahlen. Personalintensive Firmen werden von der Erbschaftssteuer verschont, genauso wie große Immobilienbesitzerinnen und -besitzer.

Finanzsenator Dressel für Mindesterbschaftssteuer

Finanzsenator Dressel: "Wir brauchen diese stetige Einnahme. Und wir müssen weiter daran arbeiten, dass es in jedem Fall eine Mindesterbschaftssteuer gibt. Es kann nicht angehen, dass man sich auf Null rechnet, sondern es muss eine Mindeststeuer geben - zum Beispiel zehn Prozent." Das hätte allein bei Familie Fielmann in diesem Jahr womöglich eine halbe Milliarde Euro für den Hamburger Fiskus bedeutet.

