Eppendorf: Rot-Grün will Kundenzentrum durch Hochhaus ersetzen Stand: 06.12.2023 11:31 Uhr An der Lenhartzstraße in Hamburg-Eppendorf soll ein neues Hochhaus entstehen. Diesen Plan verfolgen SPD und Grüne im Bezirk Nord. Durch das Hochhaus soll mehr Platz für Wohnungen und Gewerbe geschaffen werden.

Bisher steht an der Lenhartzstraße kurz vor dem Ring 2 ein Flachbau: Das Kundenzentrum des Bezirksamts Nord. Voraussichtlich in vier Jahren wird das Bezirksamt an den Wiesendamm umziehen. Dann soll der Flachbau abgerissen und dort ein Hochhaus errichtet werden - mit Platz für Wohnungen und Gewerbe. Dafür hat sich eine Mehrheit in der Bezirksversammlung ausgesprochen.

Grüne: Gebäude mit zehn Stockwerken vorstellbar

"Baugrund ist knapp in Hamburg-Nord", findet Timo Kranz, Grünen-Fraktionschef im Bezirk Nord. Das Hochhaus soll sich in die Umgebung einfügen, sagte er NDR 90,3. Er kann sich ein Gebäude mit etwa zehn Stockwerken vorstellen - wenn Architektinnen und Architekten einen überzeugenden Entwurf liefern. Auch Karin Ros, stadtentwicklungspolitische Sprecherin der SPD, schwärmt von einem attraktiv gestalteten Ort und neuen Freiflächen für die Menschen in Eppendorf.

Einverständnis vom Denkmalschutzamt erforderlich

Noch gibt es allerdings ein Hindernis: Der Flachbau des Bezirksamts steht unter Denkmalschutz. Damit dort ein Hochhaus entstehen könnte, müsste das Denkmalschutzamt sein Einverständnis geben.

