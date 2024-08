Elfjähriger Serieneinbrecher in geschlossener Unterbringung Stand: 15.08.2024 11:24 Uhr Der elfjährige minderjährige Flüchtling, über den zuletzt als Intensivtäter berichtet worden ist, befindet sich in einer geschlossenen Unterbringung. Das teilte ein Hamburger Gerichtssprecher auf Nachfrage von NDR 90,3 mit.

Jetzt liegt der Beschluss des Familiengerichts vor: Der Elfjährige ist mittlerweile geschlossen untergebracht. Die Grundlage dafür ist gesetzlich geregelt. Demnach können Minderjährige nur zum eigenen Wohl geschlossen untergebracht werden, wenn sie sich selbst oder auch andere gefährden.

Offenbar mehr als 70 Straftaten

Dem minderjährigen unbegleiteten Flüchtling aus Nordafrika werden seit seiner Ankunft im November bisher mehr als 70 Straftaten in Hamburg zugerechnet. Zuletzt war er offiziell im Kinder- und Jugendnotdienst in der Feuerbergstraße in Alsterdorf untergebracht. Dort war er regelmäßig weggelaufen und auf Diebestour gegangen.

Junge vermutlich nicht mehr in Hamburg

Wo der Junge jetzt untergebracht ist, sagen die zuständigen Behörden nicht und geben dafür datenschutzrechtliche Gründe an. Offenbar hält sich der Junge aber nicht mehr in Hamburg auf, weil es hier keine geschlossene Unterkunft für Kinder und Jugendliche gibt.

