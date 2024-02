Elbtower-Grundstück: Hamburg will Rückkaufrecht noch nicht nutzen Stand: 09.02.2024 17:03 Uhr Hamburg kauft das Grundstück des Elbtowers vorerst noch nicht zurück. Das wurde am Freitag im Haushaltsausschuss der Bürgerschaft bekannt. Die Stadt will den Investoren Zeit geben, sich nach dem Insolvenzantrag der Elbtower Immobilien GmbH & Co. KG neu zu sortieren.

Zurzeit arbeitet nur das Wachpersonal auf der stillgelegten Elbtower-Baustelle in der Hamburger Hafencity. Nur das wird bezahlt. Die Hochbaufirma Lupp wartet noch auf 37 Millionen Euro, die Stadt Hamburg auf 1,2 Millionen - für Statik-Arbeiten. Das wurde im Ausschuss erstmals bekannt. Doch Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) ist sicher, das Geld nicht zu verlieren. Denn die Stadt könnte die 1,2 Millionen anrechnen, wenn sie das Elbtower-Grundstück von den Investoren zurückkaufen würde.

Investoren unter Druck

Vorerst will die Senatorin das Recht auf Rückkauf jedoch noch nicht nutzen, weil sie den Investoren Zeit geben will, die Insolvenz noch abzuwenden. Die Investoren stehen unter Erfolgsdruck: Finden Sie keine neuen Geldgeber für den Elbtower, dann fällt der bisherige Baukörper im Wert von rund 300 Millionen Euro gratis an die Stadt. Auch der Insolvenzverwalter sucht nun nach neuen Geldgebern.

Mutterkonzern Signa in Schieflage geraten

Die Elbtower Immobilien GmbH & Co. KG hatte im Januar dieses Jahres Insolvenz angemeldet. Sie ist eine mittelbare Tochter der ebenfalls bereits insolventen Signa Prime Selection AG des österreichischen Immobilienunternehmers René Benko. Dieser hatte in der Niedrigzinsphase billige Kredite aufgenommen, finanzstarke Investorinnen und Investoren gewonnen und so seine Signa-Gruppe stark ausgebaut. Doch die zuletzt gestiegenen Zinsen, Baukosten und Energiepreise haben sein komplexes Firmengeflecht in Schieflage gebracht.

Elbtower soll 245 Meter hoch werden

Der Elbtower soll den Abschluss der Hamburger Hafencity im Osten bilden. Den ursprünglichen Planungen zufolge soll das Hochhaus bei den Elbbrücken 245 Meter hoch und damit das dritthöchste Gebäude Deutschlands werden. Vorgesehen sind Büros, Geschäfte, Galerien, Restaurants und eine Aussichtsplattform in der 55. Etage. Die Kosten wurden bisher mit 950 Millionen Euro beziffert. Seit Ende Oktober herrscht auf der Baustelle jedoch Stillstand. Bei 100 Metern Höhe hat das beauftragte Bauunternehmen die Arbeiten eingestellt, weil Rechnungen nicht bezahlt wurden.

