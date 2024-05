Einigung im Tarifkonflikt im Hamburger Einzelhandel erzielt Stand: 09.05.2024 09:18 Uhr Durchbruch bei den Tarifverhandlungen im Hamburger Einzelhandel: Nach über einem Jahr haben sich die Arbeitgeber und die Gewerkschaft ver.di geeinigt. Es hatte immer wieder Warnstreiks in vielen Geschäften gegeben.

Es gibt mehr Geld für die rund 90.000 Beschäftigten im Hamburger Einzelhandel, wie ver.di am Mittwochabend mitteilte.

Mehr Gehalt in drei Stufen

Die Gehälter steigen demnach in drei Stufen. Rückwirkend ab dem Oktober 2023 gibt es 5,3 Prozent mehr. Ab diesem Monat kommen 4,7 Prozent hinzu. In einem Jahr gibt es noch einmal 1,8 Prozent mehr Geld plus 40 Euro.

Auch Prämie zum Inflationsausgleich vereinbart

Außerdem verabredeten die Arbeitgeber und ver.di, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Juni eine Inflationsausgleichsprämie bekommen - in Höhe von 1.000 Euro.

Ver.di: Spürbare Entlastung für Beschäftigte

Die Gewerkschaft bezeichnet den Tarifabschluss als wichtigen Schritt für die Beschäftigten. Sie hätten endlich mehr Geld in der Tasche und eine spürbare Entlastung angesichts der gestiegenen Preise, so ver.di-Verhandlungsführerin Heike Lattekamp. Der Tarifvertrag läuft über drei Jahre.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik