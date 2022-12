Stand: 08.12.2022 13:23 Uhr Eine Person bei Brand in Tonndorf ums Leben gekommen

Im Hamburger Stadtteil Tonndorf ist am Donnerstag ein Mensch bei einem Brand ums Leben gekommen. Im Sonnenweg brannte in kleines Einfamilienhaus. Die alarmierte Feuerwehr konnten die Person noch aus dem Haus holen, die Verletzungen waren aber so schwer, dass sie starb.

Feuerwehr warnt vor Rauchwolke

Wegen der noch immer starken Rauchentwicklung sollen Anwohnerinnen und Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Laut Feuerwehr zieht die Rauchwolke in Richtung Süd-Westen, sodass vor allem die Schillstraße und der Sonnenredder betroffen seien.

