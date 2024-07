Einbruchserie bei Hamburger Feuerwehren: Durchsuchungen in Berlin Stand: 25.07.2024 12:37 Uhr Achtmal waren unbekannte Täter in Feuerwehrgerätehäusern in den Hamburger Bezirken Bergedorf, Harburg und Mitte eingebrochen. Abgesehen hatten sie es auf teure Werkzeuge. In diesem Zusammenhang hat die Polizei Wohnungen in Berlin durchsucht.

Die Täter gingen immer gleich vor. Sie zerschlugen Scheiben und kamen so in die Fahrzeughallen der Feuerwehrgerätehäuser. Dort suchten sie in den Einsatzfahrzeugen offenbar ganz gezielt nach hydraulischen Scheren und Spreizern. Die schweren, bis zu 30.000 Euro teuren Geräte nutzt die Feuerwehr, um zum Beispiel eingeklemmte Menschen aus Fahrzeugen zu befreien.

Auto am Tatort überführt Tatverdächtige

Auf dem Schwarzmarkt sind die Geräte als Einbruchswerkzeuge begehrt, weil sich damit Automaten knacken und Stahlschränke aufhebeln lassen. Zeugenaussagen zu einem Fahrzeug am Tatort und weitere Spuren führten die Ermittlerinnen und Ermittler jetzt zu zwei jungen Männern in Berlin.

Dort wurde bei Wohnungsdurchsuchungen unter anderem ein manuelles Spreizgerät sichergestellt. Direkte Rückschlüsse auf die Diebstähle in Hamburg bei den Feuerwehren in Krauel (Kirchwerder), Francop, Öjendorf und Sinstorf lassen sich daraus allerdings nicht ziehen. Dort wurden keine manuellen, sondern hydraulische Spreizer gestohlen.

Verdächtige auf freiem Fuß

Die Ermittlungen dauern an, sagt Liddy Oechtering, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die 19 und 24 Jahre alten Tatverdächtigen sind weiter auf freiem Fuß.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.07.2024 | 12:00 Uhr