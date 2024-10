Einbruch in Arztpraxen: Offenbar Patientendaten gestohlen Stand: 02.10.2024 09:51 Uhr Aus zwei Hamburger Arztpraxen sind möglicherweise mehr als 100.000 Patientendaten gestohlen worden. Das hat das "Hamburger Abendblatt" am Mittwoch berichtet.

Auffällig an den Einbrüchen in der Altstadt und in Wilhelmsburg: In beiden Fällen war nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" das gleiche Unternehmen betroffen. Der Täter hinterließ keine Einbruchspuren - möglicherweise hatte er sogar einen Schlüssel zu den Arztpraxen. Und er soll sich vor Ort gut ausgekannt haben. Bei seinem Einbruch hat er Bestandteile der IT, also Teile von Computern, mitgenommen. Auf dieser IT sollen auch Patientendaten gespeichert sein, wie die Polizei NDR 90,3 bestätigte.

Landeskriminalamt ermittelt

Das Motiv für den Einbruch ist unklar. Nach Angaben des "Hamburger Abendblatts" geht die Polizei aber nicht von einem Erpressungsversuch aus. Pech für den Dieb: Seine Taten wurden auf Video aufgezeichnet. Das Landeskriminalamt ermittelt.

