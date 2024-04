Stand: 30.04.2024 18:39 Uhr Eidelstedt: 14-Jährige von zwei Männern bedrängt

Die Hamburger Polizei ermittelt nach einem Überfall auf eine 14-Jährige. Zwei Männer hatten die Jugendliche am Montag in Eidelstedt bedrängt und unsittlich am Oberkörper berührt. Die 14-Jährige schrie laut um Hilfe - darauf wurde eine Autofahrerin aufmerksam. Die Frau stieg aus und die Männer flüchteten in Richtung Bondenwald. Die Polizei und ruft Zeuginnen und Zeugen dazu auf, sich zu melden.

