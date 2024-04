Stand: 19.04.2024 17:33 Uhr Drogen-Razzia auf St. Pauli

Bei einer Drogen-Razzia im Stadtteil St. Pauli hat die Hamburger Polizei am Donnerstagabend mehrere Läden und eine Wohnung durchsucht. Zwischen 20 und 22 Uhr waren 55 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Sie vollstreckten vier Durschsuchungsbeschlüsse. Hintergrund waren Hinweise, dass in einem Lokal am Hamburger Berg mit Drogen gehandelt werde. Außerdem wurden ein Lagerraum, ein Kiosk und eine Wohnung durchsucht. Dort wurde ein 31-jähriger Tatverdächtiger vorübergehend festgenommen. Neben verschiedenen Utensilien, um Drogen zu verpacken, fanden die Ermittlerinnen und Ermittler geringe Mengen Haschisch und Marihuana.

