Drei Verletzte bei Schlägerei in Hamburger Flüchtlingsunterkunft Stand: 03.01.2025 06:57 Uhr In einer Flüchtlingsunterkunft im Hamburger Stadtteil Neuenfelde hat es am Donnerstagabend eine größere Schlägerei zwischen zwei Familien gegeben. Dabei sind drei Menschen leicht verletzt worden.

Nach ersten Informationen seien etwa 20 Menschen an dem Streit in der Unterkunft am Neuenfelder Fährdeich beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Zum Teil seien von den Einsatzkräften Schlagstöcke eingesetzt worden, um die Auseinandersetzung zu beenden.

Damit wieder Ruhe einkehren konnte, musste eine Familie die Unterkunft verlassen und woanders untergebracht werden. Worum es bei dem Streit ging, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.01.2025 | 07:00 Uhr