Die Veddel bekommt im September ein "Buntes Dinner" Stand: 30.07.2023 12:16 Uhr Die Veddel rückt zusammen: Am 1. September gibt es in dem Hamburger Stadtteil das erste "Bunte Dinner" - organisiert von der Rentnerin Anne Buthmann, einer langjährigen Bewohnerin der Veddel.

"Wir müssen mehr miteinander reden", meint Anne Buthmann. Über den Müll, der herumliegt. Genauso wie über steigende Mieten. Und deshalb will die 69-jährige am 1. September eine lange Tafel mitten auf der Veddeler Brückenstraße aufbauen, an der alle gemeinsam etwas essen und ins Gespräch kommen können. Mit den Nachbarn genauso wie mit Politikerinnen und Politikern, die sie einlädt. Da ist sie gut vernetzt - denn Anne Buthmann ist schon lange in der SPD.

Organisatorin: "Das ist keine Parteiveranstaltung."

Das "Bunte Dinner" organisiere sie aber als Privatperson. "Das ist keine Parteiveranstaltung", betont Buthmann. Die Renterin und siebenfache Mutter lebt seit 1975 auf der Veddel und sagt: "So einen Zusammenhalt wie hier gibt es sonst nirgendwo." Das erste "Bunte Dinner" auf der Veddel startet am Vorabend des Stadtteilfestes. Jeder und jede könne, niemand müsse etwas zu essen mitbringen, so die Organisatorin.

AUDIO: Erstes "Buntes Dinner" auf der Veddel geplant (1 Min) Erstes "Buntes Dinner" auf der Veddel geplant (1 Min)

"Bunte Dinner" auch in Ottensen und Eimsbüttel

Sogenannte Bunte Dinner gibt es auch in anderen Hamburger Stadtteilen - zum Beispiel am 12. August in Ottensen und 17. August in Eimsbüttel.

