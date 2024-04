Stand: 19.04.2024 20:22 Uhr Deutsches Schauspielhaus: Spielzeit 2024/25 vorgestellt

Mit Bertolt Brechts "Herr Puntila und sein Knecht Matti" eröffnet das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg am 19. September seine Spielzeit 2024/25. Intendantin Karin Beier inszeniert das Stück. Außerdem kommt unter anderem Heinz Strunks Roman "Ein Sommer in Niendorf" auf die Bühne, inszeniert von "Studio Braun". Das Schauspielhaus lasse seine zweite Spielstätte, den Malersaal, komplett umgestalten - sowohl räumlich als auch programmatisch - hieß es bei der Vorstellung des Programms für die neue Spielzeit.

