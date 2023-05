Demonstration in Hamburg gegen Hafstrafe für Lina E. Stand: 31.05.2023 21:03 Uhr In Hamburg und anderen deutschen Städten sind linke Gruppen am Mittwochabend auf die Straße gegangen. Mehrere Hundert Menschen versammelten sich vor der Roten Flora im Hamburger Schanzenviertel. Sie protestierten gegen die Haftstrafen für Lina E. und drei Mitangeklagte. Die vier waren zuvor in Dresden wegen Angriffen auf Rechtsextreme verurteilt worden.

Bei der Demo vor der Roten Flora stand auf einem Transparent "Free Lina". Die zumeist schwarz gekleideten Demonstrantinnen und Demonstranten riefen Parolen wie: "Nazis schlagen ist kein Verbrechen". Es war bis zum Abend ein lautstarker, aber friedlicher Protest.

Großaufgebot der Polizei

Die Hamburger Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Wasserwerfer, Polizeibusse und Streifenwagen standen in den Nebenstraßen rund um die Rote Flora.

Mehr als fünf Jahre Haft für Lina E.

Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichtes Dresden hatte am Mittwoch vier Linksextremisten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Gegen die 28 Jahre alte Lina E. aus Leipzig verhängten die Richter eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten. Sie sahen bei der Studentin den Vorwurf der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung als erwiesen an, zum Teil in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Haftstrafen auch für drei Mitangeklagte

Ihre drei Mitangeklagten erhielten Haftstrafen zwischen zweieinhalb und drei Jahren und drei Monaten. Einer der Männer soll ebenfalls Mitglied der kriminellen Vereinigung sein, die beiden anderen wurden unter anderem wegen Unterstützung dieser verurteilt. Den Angeklagten zwischen 28 und 37 Jahren wurden zudem Beteiligung beziehungsweise Beihilfe zu gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Sie sollen zwischen 2018 und 2020 mehrfach Rechtsextreme tätlich angegriffen haben.

