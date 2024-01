DGB und seine Einzelgewerkschaften sagen Tarifflucht den Kampf an Stand: 16.01.2024 16:50 Uhr Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Einzelgewerkschaften haben die wachsende Tarifflucht von Unternehmen ins Zentrum ihrer Arbeit 2024 gerückt.

"In Hamburg können wir feststellen, dass nur noch 46 Prozent der Beschäftigten durch einen Tarifvertrag abgesichert sind", sagte Hamburgs DGB-Chefin Tanja Chawla am Dienstag. Das müsse sich ändern. Deutschland und Hamburg seien noch weit davon entfernt, die bis November umzusetzende EU-Mindestlohnrichtlinie zu erfüllen, die in allen EU-Staaten eine Tarifbindung von 80 Prozent vorsieht.

Gewerkschaften fordern Tariftreuegesetz

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, starteten die DGB-Gewerkschaften am Dienstag zudem die Kampagne "Eintreten für die Tarifwende". Darüber hinaus wollen die Gewerkschaften ein wirklich wirksames Tariftreuegesetz. "Öffentliche Fördergelder und Aufträge sollen nur noch an Unternehmen gehen, die Tarifverträge anwenden", sagte Chawla.

