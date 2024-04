Stand: 30.04.2024 22:04 Uhr Cum-Ex-Steuerbetrug: Haftstrafe für Hamburger Banker

In der juristischen Aufarbeitung des Cum-Ex-Steuerbetrugs hat das Landgericht Bonn am Dienstag einen 50-jährigen Bankmanager aus Hamburg zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Er muss wegen Steuerhinterziehung für drei Jahre und zwei Monate in Haft. Das ehemalige Vorstandsmitglied der Varengold Bank, soll außerdem 1,5 Millionen Euro zahlen, die er damals mit Cum-Ex-Geschäften eingenommen hatte.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 30.04.2024 | 18:00 Uhr