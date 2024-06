Stand: 07.06.2024 06:41 Uhr Carsharing-Auto liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Donnerstagnacht hat es in Dulsberg eine Verfolgungsjagd gegeben, die dann in einem Unfall endete. Der Fahrer eines Carsharing-Autos wollte an einer Polizei-Sperre nicht halten und flüchtete stattdessen. Von den Beamten verfolgt überfuhr er mehrere rote Ampeln. Beim Abbiegen von der Nordschleswiger Straße in den Alten Teichweg prallte er dann gegen einen Stromkasten und eine Hauswand. Die drei Fahrzeuginsassen flohen zu Fuß weiter.

