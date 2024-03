"Car-Freitag" in Hamburg: Polizei kontrolliert Fahrzeuge Stand: 30.03.2024 06:44 Uhr Der Karfreitag ist inzwischen zum Großereignis für die Tuningszene geworden. In Hamburg gab es zum "Car-Freitag" ein Treffen mit Hunderten Fahrzeugen in Allermöhe.

Laut heulten die Motoren am Freitagabend am Wilhelm-Ivan-Ring in Allermöhe. Die Polizei zählte dort insgesamt rund 800 aufgemotzte Sportwagen sowie 80 Motorräder. Zunächst hatten sich die Fahrerinnen und Fahrer an einer Tankstelle versammelt, von dort fuhren sie zu einem nahgelegenen Gewerbegebiet. Bis 20 Uhr parkten dort die Fahrzeuge dicht nebeneinander.

Waffe im Handschuhfach entdeckt

Am Straßenrand standen unterdessen zahlreiche Schaulustige. Nach Angaben der Polizei waren insgesamt etwa 1.800 Menschen vor Ort. Acht Polizistinnen und Polizisten überprüften die Fahrzeuge auf unzulässige Bauteile, allerdings wurde keines der Fahrzeug stillgelegt. In einem Auto entdeckten die Einsatzkräfte eine Gaspistole im Handschuhfach, die Beamtinnen und Beamten beschlagnahmten die Waffe.

Einige Platzverweise und Bußgelder

Platzverweise und Bußgelder seien jeweils im niedrigen einstelligen Bereich verteilt worden, sagte ein Polizeisprecher. Sogenannte Donuts, bei denen Autos im Kreis fahren und Bremsspuren hinterlassen, oder illegale Rennen habe es keine gegeben.

